14:10, 18 сентября 2025Экономика

Силуанов рассказал о начавшем работать цифровом рубле

Силуанов: Цифровой рубль обеспечит отслеживание трат бюджета
Дмитрий Воронин

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Цифровой рубль позволит отслеживать прохождение всех цепочек финансирования расходов, в качестве эксперимента он будет использоваться в этом году для обеспечения бюджетных трат и уже начал работать. Соответствующие высказывания главы российского Минфина Антона Силуанова приводит ТАСС.

«У нас есть наличный рубль, безналичный рубль. Теперь будет еще одна сущность — цифровой рубль», — напомнил министр в интервью «России-24». По его словам, использование указанной формы нацвалюты даст возможность не зависеть от банковской инфраструктуры, а также отслеживать траты, что особенно это важно для бюджетных расходов. «Этот новый вид рубля будет развиваться, за ним будущее», — выразил уверенность Силуанов, обративший внимание, что в России уже началась выплата заработной платы с использованием цифрового рубля.

Первым получателем зарплаты в цифровых рублях, как стало известно 17 сентября, оказался глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По словам депутата, он также протестировал переводы и платежи со своего счета цифрового рубля, убедившись, что соответствующая инфраструктура «работает как надо», и операции проходят просто и удобно.

Массовое внедрение цифрового рубля в России намечено на 1 сентября 2026 года, следует из закона, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным. Банки должны будут обеспечить клиентам возможность использовать универсальный QR-код и проводить операции с цифровым рублем. Годом позже обязанность проводить расчеты цифровыми рублями будет распространена на все кредитные организации с универсальной лицензией и на их клиентов: продавцов товаров, исполнителей работ и услуг, владельцев агрегаторов с выручкой более 30 миллионов рублей в год.

