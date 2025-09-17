Экономика
15:36, 17 сентября 2025Экономика

Назван первый получатель зарплаты в цифровых рублях

Первым получившим зарплату в цифровых рублях оказался депутат Госдумы Аксаков
Дмитрий Воронин

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Названо имя первого получателя зарплаты в цифровых рублях. О том, что им стал он сам, в своем Telegram-канале написал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По словам депутата, также он протестировал переводы и платежи со своего счета цифрового рубля, убедившись, что соответствующая инфраструктура «работает как надо», и операции проходят просто и удобно.

Ранее в среду, 17 сентября, Минфин сообщило том, что российское казначейство впервые выплатило заработную плату в этой форме нацвалюты.

Аксаков в свою очередь предположил, что цифровой рубль «достаточно быстро станет массовым, поскольку для людей его использование будет бесплатным, а для розничных сетей комиссии по таким платежам будут минимальными», напомнив, что широкое использование цифрового рубля начнется в сентябре 2026 года, а у граждан, «разумеется, будет выбор», в какой форме осуществлять расчеты и получать выплаты.

