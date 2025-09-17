В России впервые выплатили зарплату в цифровых рублях

Казначейство России впервые выплатило зарплату в цифровых рублях

Казначейство России впервые выплатило зарплату в цифровых рублях, сообщили в Минфине РФ.

«Первый бюджетный платеж в цифровых рублях успешно завершен», — констатировали в ведомстве, указав, что соответствующий эксперимент, связанный с этой формой нацвалюты, проводится совместно с Центробанком.

Минфин также напомнил, что с 1 января Казначейство и ЦБ обеспечат возможность проведения операций со счетом цифрового рубля по перечислению средств в бюджеты, а также связанных с выплатами за счет средств федерального бюджета.

Выплаты из бюджета будут проводиться в цифровых рублях только при желании получателей, уточнили в министерстве.

Массовое внедрение цифрового рубля в России намечено на 1 сентября 2026 года, следует из закона, подписанного президентом России Владимиром Путиным. Банки должны будут обеспечить клиентам возможность использовать универсальный QR-код и проводить операции с цифровым рублем. Годом позже обязанность проводить расчеты цифровыми рублями будет распространена на все кредитные организации с универсальной лицензией и на их клиентов: продавцов товаров, исполнителей работ и услуг, владельцев агрегаторов с выручкой более 30 миллионов рублей в год.

Многие россияне пока скептичны к использованию цифрового рубля. По данным ВЦИОМ, 40 процентов опрошенных граждан пока не видят в нем никаких преимуществ.