17:55, 1 ноября 2025Мир

В Европе признали трудности с переброской техники на Украину

Euractiv: Подразделениям НАТО потребуются недели, чтобы добраться до Украины
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Stringer / Reuters

Военным подразделениям стран НАТО потребуются недели, чтобы добраться до Украины. Об этом сообщает издание Euractiv со ссылкой на аналитиков и военные источники.

Отмечается, что этот вопрос встал на повестку дня в связи со стремлением Европы определить свою роль в обеспечении режима прекращения огня на Украине, а также с выводом части войск США от восточной границы НАТО.

Например, Португалия находится примерно в 41 часе езды на машине от Украины, однако военным этой страны может потребоваться больше времени, чтобы добраться до Киева. Представитель португальских вооруженных сил объяснил изданию на примере танков, что для их переброски через континент военным потребуется получить дипломатическое разрешение в каждой стране, которую пересекает техника.

Издание подчеркивает, что перемещения войск будут происходить в зависимости от уже установившихся отношений между вооруженными силами разных стран и скорости выдачи разрешений.

Источники издания также подчеркнули, что транспортировка техники будет очень сложной логистическая операцией, поскольку она перевозятся на платформах и тяжелых грузовиках по морским и сухопутным маршрутам.

Ранее командование армии США в Европе приняло решение значительно сократить контингент на территории Румынии в рамках пересмотра военного присутствия в Европе. Пентагон принял решение о выводе 700 военнослужащих 2-й бригады элитной 101-й воздушно-десантной дивизии без последующей замены.

