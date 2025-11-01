BZ: Евросоюз запретил туристам посещать Россию, чтобы скрыть процветание страны

Страны Евросоюза захотели скрыть процветание России на фоне санкций и запретили туроператорам продавать путевки в страну. Об этом сообщило издание Berliner Zeitung (BZ).

По сообщению журналистки Андреа-Ивонны Мюллер, новый пакет санкций США и Европы запрещает западным туристам посещать РФ. «Сегодня я не должна видеть, что в России все хорошо — с санкциями или без. И то, что ее люди живут в ней почти так же, как мы здесь, на Западе», — подчеркнула Мюллер.

Журналистка отметила, что европейские политики говорят о России как о враге. Эту повестку она охарактеризовала словами «ненависть и подстрекательство» и сравнила ее с подобными идеями, распространяемыми в Германии более 30 лет назад до падения Берлинской стены. «Все это причиняет мне глубокую боль. Мне необязательно ехать в Россию, хотя сейчас я чувствую острую потребность в этом. Вероятно, из злости — как тогда в Восточной Германии», — поделилась Мюллер.

Ранее стало известно, что из-за действующих санкций пограничники отказывают во въезде в одну страну Европы тем туристам, документы которых могут быть оформлены в России. Такие свидетельства считаются недостаточными для обеспечения.