09:24, 1 ноября 2025

В ФССП рассказали о задержаниях скрывавшихся от правосудия преступников

ФССП: В России задержали 5 тысяч человек, скрывавшихся от следствия и суда
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В России судебные приставы в 2025 году задержали более пяти тысяч человек, скрывавшихся от следствия и суда. Об этом сообщает глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов, передает ТАСС.

555 задержанных находились в розыске за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. По словам Аристова, это существенный вклад в укрепление правопорядка и безопасности судебной деятельности. Скрывавшиеся от правосудия преступники могут быть опасны для окружающих.

Ранее стало известно, что в России появятся новые ограничения для неплательщиков алиментов. В будущем должникам по алиментам будут отказывать в предоставлении ряда государственных услуг.

