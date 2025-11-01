В ФССП рассказали о задержаниях скрывавшихся от правосудия преступников

ФССП: В России задержали 5 тысяч человек, скрывавшихся от следствия и суда

В России судебные приставы в 2025 году задержали более пяти тысяч человек, скрывавшихся от следствия и суда. Об этом сообщает глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов, передает ТАСС.

555 задержанных находились в розыске за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. По словам Аристова, это существенный вклад в укрепление правопорядка и безопасности судебной деятельности. Скрывавшиеся от правосудия преступники могут быть опасны для окружающих.

Ранее стало известно, что в России появятся новые ограничения для неплательщиков алиментов. В будущем должникам по алиментам будут отказывать в предоставлении ряда государственных услуг.

