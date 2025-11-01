Мир
04:09, 1 ноября 2025

В Германии напомнили Трампу слова Путина

Die Welt: Трамп высказался о ядерных испытаниях из-за недоразумения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент США Дональд Трамп решил прокомментировать «немедленное» начало ядерных испытаний из-за недоразумения, возникшего из-за неправильного понимания слов российского лидера Владимира Путина. Такое мнение высказал бригадный генерал Бундесвера Клаус Виттан в интервью немецкой газете Die Welt.

«Это какое-то недоразумение, потому что Путин говорил не о ядерном испытании, а о испытании ракеты-носител», — пояснил эксперт.

По мнению генерала, заявление Трампа можно рассматривать и как шаг к возобновлению переговоров о контроле над вооружениями, опираясь на предыдущие соглашения с Москвой.

«Возможно, это новый подход к возвращению к переговорам по контролю над вооружениями», — заключил Виттан.

Ранее Россия заявила о поддержке постоянного диалога с США по Украине.

