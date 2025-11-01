Экономика
14:59, 1 ноября 2025Экономика

В Москве предложили выкупить сталинки

В Москве выставили на продажу часть сталинской высотки за 750 млн рублей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Москве выставили на продажу часть помещений в сталинской высотке. Купить объекты можно за 750 миллионов рублей, передает ТАСС.

Дом, о котором идет речь, был построен в 1953 году и располагается по адресу Котельническая набережная, 1/15кБ. Общая площадь доступных для покупки помещений составляет 872,6 квадратного метра. Это комплекс из десяти квартир по две на этаж, с четвертого по восьмой включительно. Внутри есть три совмещенных санузла и семь раздельных, а также кухня в 20 квадратов. В помещениях сделан евроремонт, в том числе продаются квартиры с видом на Кремль и Кремлевскую набережную.

Аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов предположил, что речь идет о квартирах, которые прежде использовали в качестве мини-отеля. «Без дробления такие объекты интересны крупным инвесторам — для небольшого отеля и посуточной сдачи в аренду, либо проведения ремонта и продажи квартир по отдельности», — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что самая дешевая однокомнатная квартира на вторичном рынке Москвы стоит четыре миллиона рублей. По такой цене можно приобрести жилье площадью 29 квадратных метров в деревне Батыбино Троицкого округа.

