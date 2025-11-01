Моя страна
19:10, 1 ноября 2025

В Перми случайно нашли исторические артефакты

В Перми в здании Благородного собрания случайно нашли исторические артефакты
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В Перми случайно нашли исторические артефакты. Об этом пишет местный портал ProPerm.

Известно, что находки обнаружили во время реконструкции здания Благородного собрания, расположенного на улице Сибирской. В доме нашли военные фрески и целую стену-коллаж из копий фронтовых писем, среди которых есть и детские послания красноармейцам.

В сентябре россияне также нашли редчайший клад времен Великого княжества Литовского. Он был спрятан в технических колодцах Смоленска еще в 1420-х годах. Клад насчитывает 48 серебряных монет, 46 из которых — пражские гроши, одни из самых распространенных в Средневековье.

