В Перми в здании Благородного собрания случайно нашли исторические артефакты

В Перми случайно нашли исторические артефакты. Об этом пишет местный портал ProPerm.

Известно, что находки обнаружили во время реконструкции здания Благородного собрания, расположенного на улице Сибирской. В доме нашли военные фрески и целую стену-коллаж из копий фронтовых писем, среди которых есть и детские послания красноармейцам.

