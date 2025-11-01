В России рассказали о нюансе в словах главы СБУ об уничтожении «Орешника»

Полковник Ходаренок заявил об отсутствии доказательств уничтожения «Орешника»

Нет никаких доказательств того, что украинским диверсантам удалось уничтожить комплекс «Орешник» в 2023 году на территории России. Об этом заявил полковник в отставке Михаил Ходаренок, его слова приводит «Газета.Ru».

«Если разведывательно-диверсионным группам Украины удалось вывести из строя эту систему, да еще два года назад, то в этом случае возникает простой вопрос: а по каким причинам СБУ хранила молчание о своем столь ярком успехе на протяжении такого длительного времени?» — задался он вопросом.

Ходаренок также пояснил, что уважающая себя спецслужба предоставила бы доказательства в виде захваченных частей системы, видеофиксации и геолокации, которых у СБУ нет.

Ранее глава СБУ Василий Малюк (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что в 2023 году Украина якобы провела операцию по уничтожению одной из ракет комплекса «Орешник» на территории России. В свою очередь член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев сообщил, что данная информация является фейком.