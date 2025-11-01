Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:29, 1 ноября 2025Экономика

В России стало больше «токсичных» квартир

Анохин: В России становится больше «токсичных» квартир с пожилыми собственниками
Александра Качан (Редактор)

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В России становится больше «токсичных» квартир с пожилыми собственниками, которые невозможно продать из-за возраста владельца. Об этом «Ленте.ру» рассказал управляющий партнер Агентства «Генератор недвижимости» Константин Анохин.

По его словам, риелторы все чаще отказываются от работы с лотами, которыми единолично владеют женщины старше 60 лет. «Покупатели даже не рассматривают подобные варианты. На рынке это уже называют “бабка-террор”: риск потерять жилье через суд отпугивает всех участников сделки», — пояснил Анохин.

По его словам, причиной стали несколько громких случаев, когда покупатели подобного жилья лишались квартир после того, как бывшая собственница заявляла, что совершила продажу под давлением злоумышленников. Ситуацию осложняет и то, что титульное страхование не покрывает риски уголовных дел, связанных с мошенничеством. По мнению Анохина, проблему решит создание нового страхового продукта, который защитит обе стороны сделки.

Ранее 46-летняя жительница Калининграда лишилась жилья, миллионов рублей и влезла в долги из-за мошенников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Дегенерат слил место высадки». Украинский спецназ на «Черных ястребах» высадился у Красноармейска и сразу попал под удары дронов

    В Москве раскрыли аферу с домами-иллюзиями

    45-летняя певица Слава разорвала бумажное платье прямо на сцене

    Россиян предупредили об опасности самостоятельной установки пломб

    Белый дом принял жесткое решение в отношении журналистов

    ЦБ рекомендовал банкам активнее следить за идентификацией клиентов

    Россиянин изнасиловал и ограбил несовершеннолетнюю девочку возле дома

    Глава Белгородской области поручил «поднять всю самооборону» из-за побега военнослужащего

    С россиян собрали сотни миллионов рублей мелочью

    Продюсера фестиваля «Некрокомиккон» выдворят из России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости