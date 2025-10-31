Россиянка лишилась жилья и миллионов рублей из-за мошенников

Жительница Калининграда лишилась квартиры и влезла в долги из-за мошенников

Жительница Калининграда лишилась жилья, миллионов рублей и влезла в долги из-за мошенников. Об этом сообщает управление МВД по российскому региону в Telegram-канале.

46-летней женщине в мессенджере позвонил неизвестный и представился сотрудником службы финансового мониторинга. Собеседник запугал женщину, что ее сбережения пытаются похитить, и призвал перевести все деньги на якобы безопасный счет.

После этого с россиянкой связался подставной сотрудник банка и убедил совершить фиктивную сделку купли-продажи квартиры, чтобы сменить кадастровый номер. В противном случае, по словам собеседника, женщина могла лишиться жилья.

Россиянка поверила аферистам и продала квартиру, а затем перевела 8,6 миллиона рублей на указанные реквизиты. Помимо этого, она оформила кредит на 870 тысяч рублей — эти деньги также перешли злоумышленникам. Общая сумма ущерба, по данным МВД, достигает 10 миллионов рублей.

Ранее 66-летняя жительница Сочи поговорила с мошенником и лишилась квартиры и драгоценностей. Злоумышленники убедили пенсионерку продать квартиру за шесть миллионов рублей — вдвое дешевле рыночной стоимости объекта. Деньги, полученные от сделки, по указанию аферистов россиянка отдала курьеру. Вскоре мошенники снова связались с потерпевшей и заявили, что та вручила деньги якобы не тому человеку. После этого они убедили ее собрать все золотые изделия в доме и сдать их в ломбард.