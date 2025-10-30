Пенсионерка поговорила с мошенниками и лишилась квартиры и драгоценностей

66-летняя жительница Сочи лишилась квартиры и драгоценностей из-за мошенников

Жительница Сочи поговорила с мошенником и лишилась квартиры и драгоценностей. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По информации ведомства, на протяжении двух месяцев 66-летняя женщина находилась на связи с фейковыми сотрудниками ФСБ. Злоумышленники убедили пенсионерку продать квартиру за шесть миллионов рублей — вдвое дешевле рыночной стоимости объекта. Деньги, полученные от сделки, по указанию аферистов россиянка отдала курьеру.

Вскоре мошенники снова связались с потерпевшей и заявили, что та вручила деньги якобы не тому человеку. После этого они убедили ее собрать все золотые изделия в доме и сдать их в ломбард. Вырученные за них 30 тысяч рублей, а также оставшиеся сбережения она отправила по указанным злоумышленниками реквизитам. Получив деньги, аферисты перестали отвечать на звонки. Общую сумму ущерба, нанесенного жительнице Сочи, оценили в 6,1 миллиона рублей.

Сотрудникам полиции удалось найти и задержать курьера. Им оказался 30-летний житель Адлерского района, который по указанию сообщников в назначенном заранее месте забрал у женщины деньги и в тот же день передал им.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы. В данный момент полицейские разыскивают сообщников курьера.

