Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:12, 30 октября 2025Экономика

Россиянка решила получить посылку с маркетплейса и потеряла квартиру

Жительница Кузбасса назвала код для получения посылки и потеряла квартиру
Виктория Клабукова

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Кузбассе пенсионерка не распознала мошенническую схему и потеряла квартиру. Об этом сообщает пресс-служба местного управления МВД.

Жертвой аферистов стала 66-летняя жительница Таштагольского муниципального округа. В телефонном звонке махинатор представился сотрудником маркетплейса и заявил, что для получения посылки ей придет СМС с кодом. Продиктовав цифровую комбинацию, пенсионерка запустила мошеннический сценарий. Следом ей позвонили из «Росфинмониторинга»: злоумышленники убедили пострадавшую, что неизвестные получили доступ к ее аккаунту на «Госуслугах». Для того, что защитить накопления, они рекомендовали пенсионерке частично перевести их на «безопасный счет». Другую часть они попросили обналичить и передать в руки курьеру.

Женщина была знакома с подобной схемой обмана, однако, несмотря на это, последовала инструкциям преступников. Аферистам отошло почти 2 миллиона рублей из личных сбережений, вдобавок пенсионерка заняла деньги у знакомых. Кроме того, по указке мошенников она выставила на продажу собственную квартиру. Вырученные 4 миллиона рублей она также передала курьеру. Осознав содеянное, пострадавшая обратилась в полицию.

Ранее уговорам аферистов поддалась учительница из Новосибирска. Женщина поверила, что участвует в поимке преступников, и продала жилье.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны сообщило о готовности временно прекратить боевые действия в трех районах

    Захарова ответила на угрозы Польши арестовать Путина

    Студентов российского колледжа отправили на дистант после массового отравления

    Назван организатор готовившегося захвата заложников в учреждении ФСИН России

    Европейский Центробанк не стал менять ставки

    Чеботина резко ответила призвавшему не пускать ее на сцену критику

    Главный флаг Украины приспустили

    В Польше обстреляли здание школы

    Российский город окутал пар

    В Европе оценили влияние санкций США против российской нефти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости