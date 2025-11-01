Россия
В России заметили похожую на Трампа женщину

В сети появилось видео с похожей на Трампа жительницей Перми
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: CNP / AdMedia / Globallookpress.com

Жительница Перми привлекла внимание пользователей соцсетей своим сходством с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА Новости.

На ставшем вирусным видео с россиянкой к ней подходит молодой человек и спрашивает, не замечала ли она, что очень похожа на американского лидера. «Разве что такая же седая», — говорит женщина в ответ.

Ранее Трамп станцевал перед американскими военными в Японии и попал на видео. На кадрах видно, как политик танцует перед военнослужащими под песню Y.M.C.A. группы Village People.

