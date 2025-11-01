В России заявили о превосходстве пистолета Лебедева над австрийским Glock

Пистолеты Лебедева (ПЛ), которые выпускают в нескольких вариантах, превосходят аналогичные изделия австрийской фирмы Glock («Глок») по эргономическим характеристикам. Об этом заявил конструктор российского пистолета Дмитрий Лебедев, передает ТАСС.

«Чем эти машины принципиально отличаются от других? Скажем так, сравним с наиболее близким аналогом — это всем широчайше известный и безусловный лидер мирового пистолетостроения — пистолет "Глок". Наша машина имеет отличие в лучшую сторону в части эргономики», — сказал он в ходе мероприятия концерна «Калашников».

Конструктор объяснил, что наклон рукоятки, специфика посадки оружия в руку и распределение массы позволяют неопытным стрелкам гораздо быстрее освоить оружие. По его словам, стрелки, которые сталкивались с «Глоком» и российским пистолетом, признают удобство ПЛ.

Также Лебедев отметил прочность российского изделия, которое адаптировали к работе с мощным бронебойным патроном 7Н21. Он подчеркнул, что подобный боеприпас может быстро вывести из строя большинство пистолетов. В то же время производитель ПЛ дает гарантию на десять тысяч выстрелов. При этом конструктор отметил, что пистолет может выдержать до 20 тысяч выстрелов с патронами 7Н21.

Ранее в октябре «Калашников» сообщил о поставке партии усовершенствованных пистолетов-пулеметов ППК-20 заказчику.