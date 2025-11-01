Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:14, 1 ноября 2025Наука и техника

В России заявили о превосходстве пистолета Лебедева над австрийским Glock

Конструктор: Пистолеты Лебедева превосходят австрийский Glock по эргономике
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Stephan Schulz / Globallookpress.com

Пистолеты Лебедева (ПЛ), которые выпускают в нескольких вариантах, превосходят аналогичные изделия австрийской фирмы Glock («Глок») по эргономическим характеристикам. Об этом заявил конструктор российского пистолета Дмитрий Лебедев, передает ТАСС.

«Чем эти машины принципиально отличаются от других? Скажем так, сравним с наиболее близким аналогом — это всем широчайше известный и безусловный лидер мирового пистолетостроения — пистолет "Глок". Наша машина имеет отличие в лучшую сторону в части эргономики», — сказал он в ходе мероприятия концерна «Калашников».

Конструктор объяснил, что наклон рукоятки, специфика посадки оружия в руку и распределение массы позволяют неопытным стрелкам гораздо быстрее освоить оружие. По его словам, стрелки, которые сталкивались с «Глоком» и российским пистолетом, признают удобство ПЛ.

Материалы по теме:
Российские бойцы в зоне СВО массово улучшают свое оружие. Как тюнинг делает его тише, удобнее и смертоноснее?
Российские бойцы в зоне СВО массово улучшают свое оружие.Как тюнинг делает его тише, удобнее и смертоноснее?
17 ноября 2023
Бьющий в цель. Калашников создал самое популярное оружие в мире. Как его автомат изменил ход истории?
Бьющий в цель.Калашников создал самое популярное оружие в мире. Как его автомат изменил ход истории?
4 июля 2024

Также Лебедев отметил прочность российского изделия, которое адаптировали к работе с мощным бронебойным патроном 7Н21. Он подчеркнул, что подобный боеприпас может быстро вывести из строя большинство пистолетов. В то же время производитель ПЛ дает гарантию на десять тысяч выстрелов. При этом конструктор отметил, что пистолет может выдержать до 20 тысяч выстрелов с патронами 7Н21.

Ранее в октябре «Калашников» сообщил о поставке партии усовершенствованных пистолетов-пулеметов ППК-20 заказчику.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пентагон одобрил поставку Киеву дальнобойных ракет Tomahawk. Теперь решение за Трампом

    Медведев помог подняться упавшему во время матча сопернику

    Кара Делевинь показала грудь в прозрачном бюстгальтере

    Российский посол высказался о передаче Канадой российского Ан-124 Украине

    За три часа над Россией уничтожили почти 40 беспилотников

    Корабли США подошли к Венесуэле на расстояние удара

    Украинская спортсменка отказалась фотографироваться с россиянкой на пьедестале

    В России предупредили о сроках оплаты имущественных налогов

    Дом чемпиона НБА обокрали во время матча с его участием

    У преследующего Землю «инопланетного зонда» нашли связи с Советским Союзом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости