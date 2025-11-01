В российском регионе возбудили дело по факту ДТП с шестью погибшими

СК возбудил дело из-за жуткой аварии под Орлом

Следственный комитет возбудил дело из-за жуткой аварии под Орлом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») УК РФ.

По данным следствия, 31 октября микроавтобус с четырьмя пассажирами, среди которых были двое детей, двигался по трассе Орел-Тамбов в сторону Ливны. В Свердловском районе он совершил выезд на полосу встречного движения, в результате произошло столкновение с грузовым автомобилем.

В дорожно-транспортном происшествии (ДТП) шесть человек получили травмы, несовместимые с жизнью. Одна несовершеннолетняя с травмами доставлена в медицинское учреждение.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и назначили необходимые экспертизы.

Ранее сообщалось, что шесть человек погибли в ДТП с тремя машинами под Орлом.