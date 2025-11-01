Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:49, 1 ноября 2025Силовые структуры

В российском регионе возбудили дело по факту ДТП с шестью погибшими

СК возбудил дело из-за жуткой аварии под Орлом
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Следственный комитет возбудил дело из-за жуткой аварии под Орлом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») УК РФ.

По данным следствия, 31 октября микроавтобус с четырьмя пассажирами, среди которых были двое детей, двигался по трассе Орел-Тамбов в сторону Ливны. В Свердловском районе он совершил выезд на полосу встречного движения, в результате произошло столкновение с грузовым автомобилем.

В дорожно-транспортном происшествии (ДТП) шесть человек получили травмы, несовместимые с жизнью. Одна несовершеннолетняя с травмами доставлена в медицинское учреждение.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и назначили необходимые экспертизы.

Ранее сообщалось, что шесть человек погибли в ДТП с тремя машинами под Орлом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Дегенерат слил место высадки». Украинский спецназ на «Черных ястребах» высадился у Красноармейска и сразу попал под удары дронов

    В Москве раскрыли аферу с домами-иллюзиями

    45-летняя певица Слава разорвала бумажное платье прямо на сцене

    Россиян предупредили об опасности самостоятельной установки пломб

    Белый дом принял жесткое решение в отношении журналистов

    ЦБ рекомендовал банкам активнее следить за идентификацией клиентов

    Россиянин изнасиловал и ограбил несовершеннолетнюю девочку возле дома

    Глава Белгородской области поручил «поднять всю самооборону» из-за побега военнослужащего

    С россиян собрали сотни миллионов рублей мелочью

    Продюсера фестиваля «Некрокомиккон» выдворят из России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости