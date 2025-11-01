Шесть человек погибли в ДТП с тремя машинами под Орлом

Легковушку накрыло горой щебня при ДТП под Орлом, погибли 6 человек

В Свердловском районе Орловской области в аварии на трассе Орел — Тамбов погибли шесть человек, среди которых был ребенок. В ДТП участвовали микроавтобус, грузовик и легковой автомобиль, сообщает ТАСС.

«По предварительной информации, микроавтобус столкнулся с грузовым автомобилем, перевозящим щебень, с последующим столкновением грузовика с легковым транспортным средством», — говорится в сообщении.

Согласно предварительным данным, авария случилась примерно в 20:25 по московскому времени на 31-м километре трассы Орел — Тамбов. На месте инцидента работают сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют детали происшествия.

Пресс-служба МЧС России, помимо шести погибших, сообщила о двух пострадавших в ДТП.

Ранее в Башкирии на трассе М-5 «Урал» произошло смертельное ДТП с участием пикапа JMC Vigus и большегруза Scania. В результате аварии пострадали два человека. Водителя пикапа спасти не удалось, 39-летнюю пассажирку госпитализировали. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.