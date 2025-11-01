В VK стартовал месяц осведомленности о кибербуллинге

VK запустила кампанию «Месяц осведомленности о кибербуллинге»

VK запустила информационную кампанию «Месяц осведомленности о кибербуллинге», посвященную росту информированности пользователей о травле в интернете. Для проекта компания провела исследование, в котором выяснила, как часто и почему молодые люди проявляют агрессию в сети. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В исследовании приняли участие 500 пользователей социальных сетей и контентных платформ на территории России. Оказалось, почти треть молодых россиян в возрасте от 14 до 22 лет выступала в роли агрессора (29 процентов). Только 5 процентов агрессоров отметили, что пишут оскорбления осознанно с целью обидеть, остальные 95 процентов рассказали, что делают это без злого умысла.

79 процентов наблюдали проявления кибербуллинга или знакомы с людьми, которые сталкивались с этим. При этом жертвой становился каждый пятый респондент (21 процент). Среди тех, кто подвергался кибербуллингу, больше половины рассказали, что чаще всего люди пишут негативные комментарии под постами (более 60 процентов), каждый второй респондент отметил агрессию и оскорбления в онлайн-играх (50 процентов), а более 40 процентов опрошенных замечали травлю на форумах и в чатах с незнакомыми людьми. Согласно результатам, юноши в большей степени склонны писать негативные комментарии и сообщения в сети (62 процента). Кроме того, большинство агрессоров проживает в крупных городах с населением от 1 млн человек (79 процентов).

Проект проходит в седьмой раз. Вместе с благотворительным проектом «1221» VK запустил специальный анонимный чат для людей от 12 до 21 года, где можно бесплатно получить консультацию психолога. RuStore между тем выпустил тематическую подборку приложений для ментального здоровья. Дополнительно магазин приложений опубликовал в своих социальных сетях памятку с практическими советами по защите от кибербуллинга.

С 11 ноября в Сферуме заработает чат-бот по информационной безопасности для школьников «Путь в сети». Учи.ру в сообществе для родителей «ВКонтакте» представят просветительский проект, в рамках которого специалисты в области образования расскажут, как детям справиться с онлайн-агрессией. С 11 ноября по 8 декабря на платформе при поддержке национального проекта «Экономика данных» пройдет Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасный интернет».

В свою очередь, соцсеть «Одноклассники» выпустит серию материалов, посвященных защите от кибербуллинга среди представителей старшего поколения. Эксперты расскажут, как старшей аудитории грамотно реагировать на негатив в интернете.

В этом году к акции присоединились больше 350 партнеров, среди них Министерство просвещения России, «АСТ-Азбука», «Санкт-Петербургский Дом Книги», Альянс по защите детей в цифровой среде и другие. Российское общество «Знание» проведет тематическую лекцию о том, как защититься в цифровом мире.