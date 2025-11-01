В ВСУ призвали обучать женщин военному делу

Офицер ВСУ Тимочко призвал обучать женщин военному делу наравне с мужчинами

Украинки должны обучаться военному делу наравне с мужчинами. Такое мнение выразил глава совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Иван Тимочко, передает агентство УНИАН в Telegram.

Он подчеркнул, что все граждане страны, в том числе женщины, должны проходить военную подготовку. По словам Тимочко, это будет являться «лучшей гарантией безопасности от агрессии».

Он также отметил, что воинский устав не разделяет бойцов по половому признаку.

Ранее Тимочко уже выступал с похожими заявлениями. Так, он призвал женщин служить в армии, а не прятаться за спинами мужчин. Тимочко полагает, что чем больше украинок добровольно пойдут на фронт, тем меньше в стране будет призывов их мобилизовывать.