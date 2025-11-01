Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:34, 1 ноября 2025Бывший СССР

В ВСУ призвали обучать женщин военному делу

Офицер ВСУ Тимочко призвал обучать женщин военному делу наравне с мужчинами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Juan Moreno / Global Look Press

Украинки должны обучаться военному делу наравне с мужчинами. Такое мнение выразил глава совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Иван Тимочко, передает агентство УНИАН в Telegram.

Он подчеркнул, что все граждане страны, в том числе женщины, должны проходить военную подготовку. По словам Тимочко, это будет являться «лучшей гарантией безопасности от агрессии».

Он также отметил, что воинский устав не разделяет бойцов по половому признаку.

Ранее Тимочко уже выступал с похожими заявлениями. Так, он призвал женщин служить в армии, а не прятаться за спинами мужчин. Тимочко полагает, что чем больше украинок добровольно пойдут на фронт, тем меньше в стране будет призывов их мобилизовывать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Памятник идиотизму». Что говорят в России и на Украине о провальной высадке украинского спецназа в Красноармейске

    Олимпийская чемпионка призвала к показу Олимпиады-2026

    Журналист уличил западные СМИ во лжи о России

    Скоростной поезд протаранил фуру и попал на видео

    Стало известно о бегстве бойцов ВСУ из Мирнограда

    Над военной базой в Бельгии заметили дроны

    Бьянка Цензори показала фото в трусах

    Раскрыта личность таинственного «детектива» с фото у Лувра

    Военкор рассказал о нежелании «Азова» деблокировать группировку ВСУ в Красноармейске

    В поставках Tomahawk усмотрели обман Трампа и Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости