Варламов описал блюдо в одном заведении в Азии словами «как будто гули накакали на ручку»

Блогер Варламов сравнил мини-круассаны в пекарне Сеула с хлебными крошками

Популярный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) побывал в популярной пекарне Сеула и поделился впечатлениями от одного из блюд. Видео из его путешествия по городу в Южной Корее доступно на YouTube.

Варламов посетил кафе Nudake в Сеуле, которое пользуется популярностью как у местных жителей, так и у туристов. В азиатском заведении он заказал три мини-круассана за 2,5 тысячи корейских вон (около 140 рублей по текущему курсу). Он показал, что изделия поместились на одну ладонь. «Размер — как будто гуля накакала на ручку. Ребята реально продают какие-то ошметки теста», — описал он блюдо.

По словам блогера, изделие оказалось сухим и сладким.

Ранее Варламов рассказал о катастрофе с едой в США. Он пожаловался, что в Соединенных Штатах во многие продукты добавляют сахар.