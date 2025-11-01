Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:22, 1 ноября 2025Интернет и СМИ

Варламов описал блюдо в одном заведении в Азии словами «как будто гули накакали на ручку»

Блогер Варламов сравнил мини-круассаны в пекарне Сеула с хлебными крошками
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Varlamov Travel / YouTube (Илья Варламов внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Популярный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) побывал в популярной пекарне Сеула и поделился впечатлениями от одного из блюд. Видео из его путешествия по городу в Южной Корее доступно на YouTube.

Варламов посетил кафе Nudake в Сеуле, которое пользуется популярностью как у местных жителей, так и у туристов. В азиатском заведении он заказал три мини-круассана за 2,5 тысячи корейских вон (около 140 рублей по текущему курсу). Он показал, что изделия поместились на одну ладонь. «Размер — как будто гуля накакала на ручку. Ребята реально продают какие-то ошметки теста», — описал он блюдо.

По словам блогера, изделие оказалось сухим и сладким.

Ранее Варламов рассказал о катастрофе с едой в США. Он пожаловался, что в Соединенных Штатах во многие продукты добавляют сахар.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Памятник идиотизму». Что говорят в России и на Украине о провальной высадке украинского спецназа в Красноармейске

    Скончался актер из фильма «Патриот»

    В Сумах пропало электричество

    Россиянам подсказали способ улучшить сон за неделю

    Группу британских наемников ликвидировали на одном из направлений СВО

    В ВСУ показали стратегический объект в боях за Красноармейск

    Вторгшийся в Солнечную систему «инопланетный корабль» изменил траекторию движения

    В Германии заявили о слабом положении Украины

    Раскрыта личность проводившего обряды перед домом россиянки

    Украинские спортсменки не отказались от фото с россиянкой на пьедестале

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости