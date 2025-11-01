Интернет и СМИ
Варламов раскрыл последствия внесения в перечень террористов и экстремистов

Мария Большакова
Фото: Алексей Андронов / ТАСС

Популярный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) раскрыл негативные последствия попадания в список террористов и экстремистов. Об этом он порассуждал в видео для YouTube-канала ALVIL.

Варламов рассказал, что некоторых людей, попавших в перечень Росфинмониторинга, в шутку поздравляют с получением этого статуса. «Это несмешно. Это создает какое-то количество проблем», — высказался блогер.

Варламов объяснил, что, к примеру, американские компании, которые занимаются оценкой рисков, ориентируются на данные Росфинмониторинга. Кроме того, зарубежные банки могут отказаться сотрудничать с человеком, признанным террористом или экстремистом, и проводить его платежи.

«Тебе надо чаще доказывать и объяснять, что ты не верблюд. И, возможно, тебе будет нужно тратить очень много денег на то, чтобы судиться», — заключил блогер.

21 октября Варламова внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. 14 августа блогера заочно приговорили к восьми годам колонии. Его признали виновным в распространении фейков о Российской армии.

