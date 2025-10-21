Силовые структуры
Варламова внесли в реестр террористов

Екатерина Кашурникова
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Популярного российского блогера Илью Варламова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Это следует из данных с сайта ведомства.

В список также попали журналистка телеканала «Дождь» (внесен Минюстом в реестр иноагентов; признан в России нежелательной организацией) Анна Монгайт (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов) и политолог Сергей Медведев (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).

В августе Варламова заочно признали виновным в уклонении от обязанностей иноагентов, а также в распространении фейков о Вооруженных силах России. Его приговорили к восьми годам колонии общего режима и штрафу в размере почти 100 миллионов рублей.

