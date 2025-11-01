Варламов заявил о сходстве бабушек в одной азиатской стране с российскими

Варламов: В Южной Корее, как и в РФ, бабушки отдают мошенникам крупные суммы

Популярный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил о сходстве бабушек в России и в одной азиатской стране. В видео, доступном на YouTube, он уточнил, что речь идет о Южной Корее.

Варламов рассказал, что в стране развито телефонное мошенничество. По словам блогера, злоумышленники активно используют технологии искусственного интеллекта (ИИ), подделывая голоса людей, и звонят их близким с просьбой срочно перевести деньги. Он уточнил, что жертвами такого обмана в основном становились люди в возрасте 50-60 лет.

Так, например, аферисты позвонили одной пожилой женщине от лица ее дочери и сообщили, что ее задержала полиция. Блогер рассказал, что жертва сняла со счета 20 миллионов корейских вон (более 1,2 миллиона рублей) и отдала мошенникам. «Ох уж эти богатые корейские женщины. Прямо как российские бабушки, у которых внезапно находятся под подушкой пара миллионов рублей, чтобы отдать их мошенникам», — поиронизировал Варламов.

