Варламову подарили трусы с особым кармашком

Блогер Панив подарил Варламову трусы от Whoop с карманом для трекера здоровья
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Anton Belitsky / Globallookpress.com

Предприниматель Денис Панив подарил популярному российскому блогеру Илье Варламову (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) трусы с особым кармашком. Запись подкаста, во время которого блогер получил необычный подарок, доступна на YouTube.

Во время съемок Панив решил подарить своему гостю сувенир — «умный» браслет от фирмы Whoop со встроенным сенсором, который анализирует показатели здоровья человека, в частности, пульс, давление, уровень стресса, а также считает количество шагов. Варламов заявил, что ведущий подкаста угадал с подарком, так как он сам задумывался о покупке такого гаджета.

Однако Панив добавил, что подготовил еще один презент для Варламова. «Я подумал, мало ли, ты ничего не любишь носить на руках. (...) У Whoop есть специальные трусы с кармашком для этого сенсора», — рассказал бизнесмен. Он в шутку уточнил, что у него есть такое же белье.

Ранее Варламов потрогал статую огромного голубя в США и похвалил ее. Он назвал скульптуру в парке Хай-Лайн в Нью-Йорке крутой работой.

.
