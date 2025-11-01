Ведущий «Соловьев Live» рассказал о знакомых многоженцах и пошутил о зависти к ним

Ведущий «Соловьев Live» Карнаухов заявил, что у него есть знакомые многоженцы

Российский политолог, ведущий канала «Соловьев Live» Сергей Карнаухов рассказал, что у него есть друзья-многоженцы. В интервью проекта Metametrica, доступном на Rutube, он раскрыл свое отношение к этому феномену.

«До семи жен доходит у моих знакомых. Вот у него семь жен. Две в Москве, две там, здесь одна, здесь пять. Ну ладно, про жен это я, может быть, завидую, поэтому [говорю об этом]», — сказал Карнаухов.

При этом он подчеркнул, что крайне негативно относится к многоженству. Он призвал мужчин, которые хвастаются наличием нескольких возлюбленных, перестать это делать. «Давайте вы прекращайте заниматься порнографией и развратом (...) Это психиатрия. Мы должны понимать, что это нездоровое», — возмутился ведущий.

Ранее Карнаухов раскрыл позывной журналиста Владимира Соловьева. Он заявил, что его называют Гуру.