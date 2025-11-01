Мир
Вероятность изменения позиции Трампа по передаче ракет Tomahawk Украине оценили

Политолог Журавлев: Передача ракет Tomahawk ВСУ зависит от настроения Трампа
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: US Navy / Navy Media Content Operations / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп может изменить свою позицию по ракетам Tomahawk и передать их Украине, допустил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Журавлев. По его мнению, конечное решение будет зависеть от настроения американского лидера.

«Конечно, Трампу не хотелось бы окончательно портить отношения с Россией. В прошлый срок ключевой идеей было противостояние с Китаем. Но ничего не получается. Как и объединение с Китаем против России. И Трамп не хочет теперь сжигать все мосты, — считает политолог. — Но, даже если он передаст ракеты "Томагавк" Украине, то не для того, чтоб ими стреляли. А для того, чтобы за них заплатили».

По словам Журавлева, украинские военные не смогут самостоятельно применять Tomahawk, для этого им нужна будет помощь американских специалистов. А они, как предположил политолог, могут отказаться стрелять, получив соответствующее распоряжение от собственного президента.

«Конечно, лучше всего и для нас, и для США, чтобы эти ракеты в принципе не попали на Украину. Но, даже если они попадут, это не значит, что они будут применены, — сказал Журавлев. — В конечном счете, передадут ли ракеты "Томагавк" Вооруженным силам Украины (ВСУ), будет зависеть от настроения Трампа. Он очень эмоциональный человек».

Ранее стало известно, что Пентагон одобрил поставку американских дальнобойных ракет Tomahawk ВСУ. При этом окончательное решение о передаче оружия остается за Трампом.

