18:45, 1 ноября 2025

Владимир Пресняков высказался о будущем решившего вернуться в Россию сына

Певец Владимир Пресняков предрек сыну Никите успешную актерскую карьеру в России
Ольга Коровина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский певец и композитор Владимир Пресняков предрек сыну Никите успешную актерскую карьеру после возвращения в Россию. Его слова приводит «Абзац».

Артист заявил, что Никита Пресняков хотел бы вернуться к работе в театре, однако ему мешает неуверенность в себе. Он добавил, что считает сына прекрасным актером, который великолепно справляется с ролями.

«Я думаю, что, когда приедет, его ждет [актерская] карьера. Поверьте, он приедет», — подчеркнул Пресняков.

Ранее Владимир Пресняков заявил, что Никита собирается вернуться в Россию из США. Он отметил, что юноше нужно завершить все дела в Америке и только после этого он сможет приехать домой.

Никита Пресняков уехал из страны вместе с супругой в 2022 году, в США он также сменил сценический псевдоним на Nick Pres.

