Возлюбленная Тимати показала грудь в откровенном топе спустя три месяца после родов

Возлюбленная российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) модель Валентина Иванова показала видео в откровенном купальнике через три месяца после родов. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Избранница музыканта предстала перед камерой в номере отеля во время поездки на отдых к океану. Она позировала в топе от бикини с коричневым принтом, крупным планом демонстрируя полуобнаженную грудь.

Также блогерша нанесла перед камерой макияж в естественной цветовой гамме и распустила убранные в пучок волосы. При этом она рассказала, что не высыпается после рождения дочери.

В сентябре Валентину Иванову раскритиковали за отношение к новорожденной дочери.