Всемирный день мужчин в 2025 году: суть, история и традиции

В России отмечают Всемирный день мужчин

Сегодня, 1 ноября, в России и других странах отмечают Всемирный день мужчин. Это относительно молодой праздник, который не имеет официального статуса, но с каждым годом становится все более популярным. «Лента.ру» рассказывает, кто и когда учредил Всемирный день мужчин и как его можно отметить.

Дата праздника

Всемирный день мужчин не имеет закрепленной в календаре даты. Его принято отмечать в первую субботу ноября.

В 2025 году Всемирный день мужчин выпадает на 1 ноября

Праздник неофициальный, поэтому выходной в его честь не предусмотрен. Обычно он и так выпадает на нерабочий день, однако именно в 2025 году в первую субботу ноября россияне не будут отдыхать. Дело в том, что выходной с 1 ноября перенесли на 3 число, сделав субботу рабочей. Такое решение приняли, чтобы россияне могли не работать три дня подряд — 2,3 и 4 ноября — в честь Дня народного единства.

История праздника

Всемирный день мужчин появился относительно недавно — в 2000 году. Тогда он был связан со специальной премией для представителей сильного пола, которую ввел писатель Джордж Киндел — Всемирной мужской премией.

Фото: ORION PRODUCTION / Shutterstock / Fotodom

По мнению Киндела, агрессия многих мужчин связана с избытком гормона тестостерона, который сильно влияет на их инстинкты и поведение. «Мужская» премия, которую он придумал, должна была поощрять тех, кто не только достиг успехов в какой-либо важной для общества сфере (например, науке, искусстве или политике), но и успешно сопротивляется действию тестостерона — то есть не проявляет агрессию.

Идея Киндела нашла поддержку среди общественных организаций, поэтому уже в 2000 году премию впервые вручили. Это произошло по инициативе австрийского отделения Организации Объединенных Наций (ООН), магистрата Вены и других учреждений и союзов.

Советский и российский политик Михаил Горбачев стал президентом комитета Всемирной мужской премии

За годы существования Всемирной мужской премии (до 2006-го) ее успели вручить:

После 2006-го премии не стало, но праздник продолжил существование.

Похожие праздники в мире

День отца

Этот международный праздник придумали в начале прошлого века в США. Американка Сонора Луиза Смарт Додд, которая рано осталась без матери вместе с пятью братьями, решила учредить торжество в честь своего отца — ветерана войны Уильяма Джексона Смарта. Он вырастил шестерых детей сам, не женившись второй раз.

Фото: DGLimages / Shutterstock / Fotodom

Считается, что День отца впервые отметили 19 июня 1910 года в городе Спокан, расположенном в штате Вашингтон

При этом первая литургия, посвященная отцам, состоялась еще до инициативы Соноре — она прошла 3 июля 1908 года в одном из соборов города Фэрмонт в Западной Виргинии. Литургию провели не просто так — ей предшествовали трагические события. В городе Мононге в результате обрушения в шахтах погибли больше 350 мужчин, а значит, без отцов осталось множество детей. Почтить память погибших предложила прихожанка Грейс Голден Клейтон.

К середине века День отца набрал популярность и в 1966 году президент США присвоил ему официальный статус. При этом праздник не имеет единой даты — в разных странах его отмечают в разное время. Например, в России пап поздравляют в третье воскресенье октября, в США — в третье воскресенье июня, а в Испании — 19 марта.

День сыновей

День сыновей в России отмечают 22 ноября. Этот неофициальный праздник совсем молодой, в нашу страну он пришел примерно в 2021 году.

Традиций празднования пока нет, но в некоторых регионах России День сыновей — повод для матерей, потерявших своих детей, еще раз почтить память о них.

Фото: Josep Suria / Shutterstock / Fotodom

День защитника Отечества

День защитника Отечества — российский государственный праздник, который отмечают в стране 23 февраля. Когда он выпадает на субботу или воскресенье, выходной, приуроченный к торжеству, переносят на будний день.

В 2025 году как раз так и вышло: 23 февраля — воскресенье, поэтому выходной, связанный с Днем защитника Отечества, перенесли на 8 мая

Праздник появился еще в 1919 году, но свое современное название получил лишь в 2006-м. Раньше в СССР отмечали День Красной Армии, а также День Советской Армии и Военно-морского флота, который в 1995-м переименовали в День победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии — День защитников Отечества.

Международный мужской день

Международный мужской день отмечают 19 ноября. Его придумал доктор Джером Тилуксингх из Университета Вест-Индии, который считал, что День отца не может быть универсальным мужским праздником, ведь далеко не у всех есть дети.

Еще одна причина праздновать Международный мужской день — показать, что представители мужского пола тоже могут быть ущемлены в правах, например, в сферах, которые традиционно считаются «женскими»

Как отметить Всемирный день мужчин

Поскольку праздник молодой, он еще не обзавелся особыми традициями. Но виновникам торжества точно будет приятно получить подарок, открытку с искренними словами любви и поддержки или просто провести время с семьей и друзьями.

Фото: gpointstudio / Shutterstock / Fotodom

Подарите открытку

Ее можно купить или сделать самостоятельно, например, с детьми. А подписать ее можно смешно и оригинально:

Спасибо, что ты у нас есть! Особенно когда нужно починить табуретку, донести тяжелые пакеты и победить паука-переростка в ванной.

В этот день хочу сказать тебе главное: ты был прав. Почти всегда. Ну, иногда. Ладно, пару раз было. Поздравляю!

Желаю тебе быть сильным, как твоя вера в свою «логичную» парковку, и мудрым, как твои советы по настройке Wi-Fi. С праздником!

Ты — наш главный починить-донести-разобраться. Ценим, любим, без тебя как без рук (и без отвертки).

Вручите подарок

Это может быть что-то простое, недорогое, но душевное и запоминающееся. Например:

набор чая или кофе;

бутылка необычного пива;

набор сыров и колбас;

кружка со смешной надписью;

плед;

сумка для ноутбука;

портативное зарядное устройство;

подарочный сертификат;

фотокнига;

машинка на пульте управления.

Подарите впечатления

Устройте романтический ужин или веселый семейный обед с любимыми блюдами мужчин. Или отправьте их на футбол или в театр — пускай этот день запомнится приятными эмоциями.

Фото: Shulgin Production / Shutterstock / Fotodom

Другие идеи подарков-впечатлений:

сертификат на посещение мастер-класса (кулинарного или любого другого);

пригласительный на дегустацию чего-либо, например, вина или сыра;

билет на концерт любимой группы;

сертификат на посещение спортивного развлечения (например, на картинг, полет в воздушной трубе, катание на лошадях);

билеты в путешествие (например, в соседний городок).

Интересные факты о мужчинах