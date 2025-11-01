Россия
15:12, 1 ноября 2025Россия

Японец приехал в зону СВО, присоединился к Российской армии и принял православие

RT: Житель Японии присоединился к ВС России в зоне СВО и принял православие
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Telegram-канал «Царьград ТВ»

Японец приехал в зону СВО, присоединился к Российской армии и принял православие. Об этом сообщает телеканал RT в Telegram.

Доброволец взял позывной Даня. Он показал журналистам нательный крест.

С журналистами боец общался с помощью переводчика. Переход в христианство он объяснил следующим образом: «Я хотел бы, чтобы в случае моей смерти моя душа отправилась в то же место, что и души моих друзей».

Ранее Даня рассказал журналистам о вдохновившем его примере деда, который сражался в армии императорской Японии. Солдат заявил, что его дед был камикадзе.

    Все новости