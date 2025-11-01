Силовые структуры
14:43, 1 ноября 2025Силовые структуры

Заместитель начальника российской налоговой попалась на раскрытии данных

В Ростовской области замначальника ФНС подозревается в продаже баз
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Ростовской области замначальника ФНС подозревается в продаже баз данных. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ФСБ России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 183 («Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну») УК РФ.

По данным ведомства, заместитель начальника налоговой инспекции, используя служебное положение, выгружала информацию из баз данных ФНС России о новых зарегистрированных юридических лицах и предпринимателях, а затем за вознаграждение передавала работникам банковских организаций.

В ходе проведения оперативно-розыскной работы сотрудники ФСБ выявили и пресекли ее деятельность. Ведется работа по установлению возможных ее соучастников и выявлению иных эпизодов.

Ранее сообщалось, что членов ОПГ осудили за кражу 50 миллионов рублей через онлайн-банкинг россиян.

