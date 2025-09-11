Силовые структуры
Членов ОПГ осудили за кражу 50 миллионов рублей через онлайн-банкинг россиян

Участники ОПГ из Москвы получили до 14 лет за кражу ₽50 млн через онлайн-банкинг
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Суд в Москве приговорил к лишению свободы участников организованного преступного сообщества (ОПГ), которые похитили 50 миллионов рублей со счетов умерших россиян через онлайн-банкинг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.

Злоумышленники получили от 6 до 14 лет колонии, а также штрафы в размере до 400 тысяч рублей. Их признали виновными по статьям 158 («Кража»), 272 («Неправомерный доступ к компьютерной информации»), 183 («Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну») и 210 («Организация преступного сообщества или участие в нем») УК РФ.

Как установил суд, в ОПГ входили сотрудники операторов сотовой связи и финансово-кредитных учреждений. Они узнавали о дате смерти абонентов, а затем перевыпускали их сим-карты, получая доступ к их онлайн-банкам.

Преступления совершались на территориях Москвы, Московской и Саратовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и Севастополя.

Ранее сотрудники силовых структур задержали мужчину, который напал с пистолетом на водителя автобуса в Нижнем Новгороде и забрал у него тысячу рублей.

