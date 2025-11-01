Путешествия
Женщина упала за борт на глазах у дочери и не выжила во время круиза на Багамах

The Sun: Женщина упала за борт на круизе в тематике Тейлор Свифт и не выжила
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Frimufilms / Freepik

Женщина упала за борт на глазах у дочери и не выжила во время круиза в тематике Тейлор Свифт на Багамах. Об этом пишет The Sun.

Уточняется, что 66-летняя Дулси Уайт приобрела пакет услуг, который позволял гостям употреблять до 15 алкогольных напитков в сутки на корабле. В день трагедии она выпивала в ресторане на лайнере и перебрала со спиртным, семья забрала ее в каюту ближе к вечеру. Вскоре после этого она вышла на балкон и упала за борт на глазах дочери.

Семья решила подать в суд на Royal Caribbean за халатность экипажа. Близкие уверены, что сотрудники на борту Allure of the Seas подавали женщине слишком много алкоголя, хотя та в какой-то момент уже качалась и невнятно говорила. «Ей принесли не менее семи алкогольных напитков подряд в течение примерно шести часов», — говорится в иске. Согласно ему, пассажирку остановил один из отдыхающих.

Известно, что женщина не выжила, однако ее тело до сих пор не нашли. Близкие Уайт обвинили Royal Caribbean в ненадлежащем проведении поисково-спасательной операции. Сообщается, что судно не осуществляло повороты Уильямсона или Андерсона, которые часто применяют в ситуациях, когда за бортом оказывается человек. Кроме того, в иске говорится, что экипаж не отдавал команды спустить на воду спасательную лодку. Помимо этого, Вооруженные силы Багамских Островов приостановили поиски через 24 часа после обращения дочери Уайт.

Ранее член экипажа лайнера упал за борт и бесследно исчез в Средиземном море. Это произошло на корабле Viking Sun у берегов Сицилии.

