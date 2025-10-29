Член экипажа круизного лайнера упал за борт и бесследно исчез в море

Член экипажа круизного лайнера Viking Sun упал за борт у берегов Сицилии

Член экипажа круизного лайнера Viking Sun упал за борт и бесследно исчез в Средиземном море у берегов Сицилии. Об этом сообщает New York Post.

Восьмидневный круиз стартовал в греческих Афинах, после чего судно отправилось в Турцию, а оттуда — на остров Крит. Утром 27 октября на корабле заметили пропажу сотрудника — в это время лайнер подходил к городу Палермо на Сицилии. На судне и в воде незамедлительно начались поиски, экипаж работал вместе с итальянской береговой охраной.

Сообщается, что корабль многократно объезжал район, в котором, предположительно, мог находиться пропавший работник. Позже директор круиза объявил, что зона поисков была расширена, однако не привел других подробностей случившегося.

Ранее пассажирка круизного лайнера не удержалась на трапе, упала в воду и чудом выжила. Это произошло в момент, когда она возвращалась на корабль. В тот момент ветер оборвал швартовочные канаты и оттащил лайнер от пристани.