Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:41, 29 октября 2025Путешествия

Член экипажа круизного лайнера упал за борт и бесследно исчез в море

Член экипажа круизного лайнера Viking Sun упал за борт у берегов Сицилии
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Pjotr Mahhonin / Wikimedia

Член экипажа круизного лайнера Viking Sun упал за борт и бесследно исчез в Средиземном море у берегов Сицилии. Об этом сообщает New York Post.

Восьмидневный круиз стартовал в греческих Афинах, после чего судно отправилось в Турцию, а оттуда — на остров Крит. Утром 27 октября на корабле заметили пропажу сотрудника — в это время лайнер подходил к городу Палермо на Сицилии. На судне и в воде незамедлительно начались поиски, экипаж работал вместе с итальянской береговой охраной.

Материалы по теме:
Показана комната для свингеров на круизном лайнере. Какая деталь отличает ее от обычных кают?
Показана комната для свингеров на круизном лайнере.Какая деталь отличает ее от обычных кают?
12 марта 2025
«Я думал, это конец». Оргии, потопы и смертельные болезни. Как выглядят райские круизы и почему их сравнивают с адом?
«Я думал, это конец». Оргии, потопы и смертельные болезни. Как выглядят райские круизы и почему их сравнивают с адом?
26 декабря 2024

Сообщается, что корабль многократно объезжал район, в котором, предположительно, мог находиться пропавший работник. Позже директор круиза объявил, что зона поисков была расширена, однако не привел других подробностей случившегося.

Ранее пассажирка круизного лайнера не удержалась на трапе, упала в воду и чудом выжила. Это произошло в момент, когда она возвращалась на корабль. В тот момент ветер оборвал швартовочные канаты и оттащил лайнер от пристани.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Способность ВСУ отстоять Купянск оценили

    В США оценили финансовые потери из-за шатдауна

    Российская соцсеть запустила обучающий курс

    Появились подробности о деле Аглаи Тарасовой

    Решена судьба принадлежащего экс-чиновнику имущества на десятки миллионов рублей

    Мужчина быстро постарел в 35 лет из-за простой и неочевидной болезни

    Звездные друзья бросили Романа Попова на фоне тяжелой болезни

    Министр обороны Бельгии ответил на призывы не опасаться Россию

    Сотни туристов оказались в ловушке на полыхающем судне на реке Нил

    Android-приложения заставят скачивать по паспорту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости