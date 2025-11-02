Атомный авианосец США вышел из Вирджинии и должен приступить к активным операциям

«ВО»: атомный авианосец США вышел из Вирджинии и приступит к активным операциям

Новейший атомный авианосец USS George H.W. Bush ВМС США вышел из базы в Норфолке в штате Вирджиния в неизвестном направлении. Как сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель» («ВО»), у авианосца включен основной радар, а это обычно признак того, что судно приступит к активным операциям.

Этот атомный авианосец является одним из самых современных кораблей американского флота. Его выход в море привлек внимание многих мировых наблюдателей. Куда именно направляется судно, остается под вопросом, но его маневры будут отслеживаться странами.

Ранее же Министр энергетики США Крис Райт заявил о том, что в рамках испытаний ядерного оружия, планируется проведение субкритических взрывов. По его словам, такие испытания позволят проверить все компоненты ядерного оружия, кроме самого ядерного заряда.