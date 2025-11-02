Бывший СССР
Бывший президент Украины раскрыл подробности разговора с Путиным о Майдане

Экс-президент Украины Кучма заявлял Путину, что не намерен подавлять Майдан
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergii Kharchenko / Globallookpress.com

Бывший президент Украины Леонид Кучма раскрыл подробности переговоров с главой России Владимиром Путиным в 2004 году о Майдане. Об этом он высказался в интервью «Би-би-си».

Политик отметил, что тот разговор с российским лидером, состоявшийся в разгар «Оранжевой революции», стал одним из самых трудных. По его словам, во время беседы Путин убеждал его подавить Майдан, однако он ответил отказом. Кучма пояснил, что аргументировал свою позицию тем, что «Украина — не Россия».

«Путин почти час убеждал меня действовать против Майдана жестко. Я пытался объяснить ему, почему я не могу этого делать, а если бы и мог, то не буду. Не думаю, что он меня понял», — рассказал он.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Путин относится к Украине лучше, чем Владимир Зеленский.

