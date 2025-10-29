В России рассказали об отношении Путина к Украине

Депутат Картаполов: Путин относится лучше к Украине, чем Зеленский

Президент России Владимир Путин относится к Украине лучше, чем Владимир Зеленский. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, чьи слова приводит РИА Новости.

Парламентарий напомнил, что в России неоднократно говорили о том, что глава государства относится к Украине лучше, чем ее президент.

«И казалось бы, сегодня солдаты ВСУ — это наши враги, противники. Но даже о них думает Владимир Владимирович Путин, в отличие от этих европейских псевдолидеров, для которых Украина и украинцы просто расходный материал», — сказал депутат.

Ранее 29 октября Путин заявил, что Россия готова прекратить боевые действия в Купянске и Красноармейске (украинское название — Покровск) для обеспечения доступа иностранных журналистов. При этом украинские власти должны принять решение о судьбе своих граждан — украинских солдат, блокированных в Купянске и Красноармейске, указал он.