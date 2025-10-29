Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:12, 29 октября 2025Россия

В России рассказали об отношении Путина к Украине

Депутат Картаполов: Путин относится лучше к Украине, чем Зеленский
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин относится к Украине лучше, чем Владимир Зеленский. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, чьи слова приводит РИА Новости.

Парламентарий напомнил, что в России неоднократно говорили о том, что глава государства относится к Украине лучше, чем ее президент.

«И казалось бы, сегодня солдаты ВСУ — это наши враги, противники. Но даже о них думает Владимир Владимирович Путин, в отличие от этих европейских псевдолидеров, для которых Украина и украинцы просто расходный материал», — сказал депутат.

Ранее 29 октября Путин заявил, что Россия готова прекратить боевые действия в Купянске и Красноармейске (украинское название — Покровск) для обеспечения доступа иностранных журналистов. При этом украинские власти должны принять решение о судьбе своих граждан — украинских солдат, блокированных в Купянске и Красноармейске, указал он.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД прокомментировали угрозы министра обороны Бельгии «стереть Москву с карты мира»

    Ким Кардашьян нашла необычное применение интимной смазке

    В российском регионе неожиданно исчезло озеро

    Офицер ВСУ прочитал агитационную листовку и приказал солдатам сдаться

    США сняли санкции с Додика

    Найдена разгадка самого известного шифра в мире. Почему он 35 лет не давался даже спецслужбам, хотя решение лежало у всех на виду

    Самая красивая девушка России рассказала об отношении на международном конкурсе красоты

    Россиянам назвали ускоряющие старение позы для сна

    В Бразилии раскрыли число погибших в результате операции против наркоторговцев

    Комбрига ВСУ уличили в отдыхе с шампанским во время «мясных» штурмов своих подчиненных

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости