Депутат сейма возмутился погашением Польшей долгов Украины

Депутат Плачек: Поляков вынуждают выплачивать миллионные долги Украины
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Власти Польши заставляют своих граждан платить проценты по долгам Украины. По этому поводу возмутился глава коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Гжегож Плачек в соцсети Х.

Он сослался на данные польского Министерства финансов, согласно которым Варшава намерена до конца года выплатить украинским кредиторам более 110 миллионов злотых (около 30 миллионов долларов). При этом Польша планирует платить ту же сумму и в следующие два года, хотя Украина еще не подавала соответствующие заявки в Еврокомиссию.

«Учитывая стремительно растущий дефицит бюджета и государственный долг, мы будем годами вносить свой вклад в погашение украинского долга? У нас что, кто-то сошел с ума? Это явно антипольская риторика! Заявки на 2026 и 2027 годы еще не поданы, но Минфин уже знает, что мы будем выплачивать проценты, хотя в Киеве пока никто даже не обращался за помощью!», — высказался депутат сейма.

Ранее депутат от «Конфедерации» Пшемыслав Виплер предложил давать Украине оружие в кредит. «Это ошибка, что правительство Польши не ставит условий. Мы не должны ничего давать даром», — сказал он.

