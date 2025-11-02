Экономика
17:06, 2 ноября 2025Экономика

Dior зарегистрировал в России еще два товарных знака

ТАСС: Роспатент зарегистрировал товарные знаки Christian Dior и Chiffre Rouge
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Роспатент зарегистрировал в России еще два товарных знака компании Christian Dior, приостановившей работу в стране в 2022 году. Заявки на оба знака — Christian Dior и Chiffre Rouge — модный дом направил в ведомство еще в августе прошлого года, сообщает ТАСС.

Первый знак соответствует сразу трем классам, включая очки, велосипеды и бижутерию, второй — одному (в него входят бижутерия, стразы, ювелирные изделия). В дальнейшем компания, вероятно, планирует реализовывать в стране не только аксессуары, но и средства передвижения.

Ранее стало известно, что Dior зарегистрировал в РФ новый товарный знак, который будет действовать до 2034 года. Его могут использовать при продаже предметов гардероба, украшений и мебели.

В 2024 году модный дом сократил число трудоустроенных в России сотрудников. Если в 2023 году эта цифра составляла 103 человека, то в прошлом году она уменьшилась до 32. Тогда же сообщалось, что компания решила полностью закрыть часть своих магазинов в Москве и Санкт-Петербурге. О каких бутиках идет речь, не уточнялось.

