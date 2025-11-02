Ушедший из России модный бренд зарегистрировал в стране товарный знак

РИА Новости: Christian Dior зарегистрировал в РФ товарный знак до 2034 года

Французская компания Christian Dior, работающая в сегменте предметов роскоши, зарегистрировала в России свой товарный знак. Об этом со ссылкой на данные Роспатента сообщает РИА Новости.

Соответствующую заявку модный дом подал еще в августе 2024 года, заявителем выступил «Кристиан Диор Кутюр». Ведомство одобрило заявку: регистрация будет действовать до 2034 года, а сам товарный знак может быть задействован при продаже одежды, обуви, аксессуаров, а также мебели.

Работу своих бутиков в России Dior приостановил еще в первой половине 2022 года. Однако уже в октябре того же года эксперты заявили о желании компании возобновить функционирование в стране магазинов косметики и парфюмерии.

В августе прошлого года представители модного дома обратились в Роспатент с намерением зарегистрировать в РФ товарные знаки Dior, Dioramour и Gem Dior, а также логотип со стилизованным изображением букв C и D. Помимо продажи различных изделий, компания сможет проводить в рекламных целях модные показы, говорилось в пояснительной записке.