Дроны ВСУ атаковали нефтебазу в ДНР

Дроны ВСУ атаковали нефтебазу в Шахтерске
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Vladyslav Sodel / Reuters

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали нефтебазу в Шахтерске Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Местные жители сняли атаку на видео. На опубликованных кадрах видна яркая вспышка, за которой последовал громкий взрыв. Другие подробности в данный момент неизвестны.

Ранее сообщалось, что дрон ВСУ преследовал автомобиль главы администрации Белгородского района Татьяны Кругляковой. Чиновник и водитель успели покинуть машину перед ударом беспилотника. Транспортное средство оказалось уничтожено.

