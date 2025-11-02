Экономика
10:26, 2 ноября 2025

ЕС задумал расширить надзор за инфраструктурой финансовых рынков

FT: ЕС намерен расширить надзор за фондовыми и криптовалютными биржами
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) намерен расширить надзор за ключевой инфраструктурой финансовых рынков, в том числе фондовыми и криптовалютными биржами. Об этом сообщает Financial Times (FT).

По данным издания, этот шаг станет частью более широких усилий по повышению конкурентоспособности европейского объединения по отношению к США.

Источники газеты также назвали спорной идеей расширение полномочий существующего Европейского управления по ценным бумагам и рынкам с целью распространения их действия на наиболее значимые трансграничные организации.

Ранее бельгийский депозитарий Euroclear начал разблокировку активов россиян без американской лицензии Управления по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC). По словам юриста NSP Глеба Бойко, теперь для разморозки достаточно только бельгийской лицензии. До этого россиянам нужно было получать две лицензии для разблокировки активов — от регуляторов ЕС и США.

