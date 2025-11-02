Мир
13:08, 2 ноября 2025

Иран получил предложение возобновить переговоры по ядерной программе

МИД Ирана предложили возобновить переговоры по ядерной программе
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: vanchai tan / Shutterstock / Fotodom  

В Иране МИД предложили возобновить переговоры по ядерной программе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя правительства Исламской Республики Фатеме Мохаджерани.

По данным агентства, накануне соответствующее послание США направили Ирану через Оман.

По информации агентства «Багдад аль-Яум», накануне замглавы МИД Ирана и ведущий переговорщик Маджид Тахт-Раванчи приезжал в Оман на переговоры с представителями Омана и чиновниками ООН. На встрече они обсуждали иранскую ядерную программу и ситуацию в Йемене.

Ранее сообщалось, что Иран отказывается от переговоров с США до тех пор, пока Вашингтон не перестанет выдвигать «необоснованные требования».

