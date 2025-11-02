Иран получил предложение возобновить переговоры по ядерной программе

МИД Ирана предложили возобновить переговоры по ядерной программе

В Иране МИД предложили возобновить переговоры по ядерной программе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя правительства Исламской Республики Фатеме Мохаджерани.

По данным агентства, накануне соответствующее послание США направили Ирану через Оман.

По информации агентства «Багдад аль-Яум», накануне замглавы МИД Ирана и ведущий переговорщик Маджид Тахт-Раванчи приезжал в Оман на переговоры с представителями Омана и чиновниками ООН. На встрече они обсуждали иранскую ядерную программу и ситуацию в Йемене.

Ранее сообщалось, что Иран отказывается от переговоров с США до тех пор, пока Вашингтон не перестанет выдвигать «необоснованные требования».