21:32, 2 ноября 2025

Ирландский журналист раскрыл ложь Украины о положении ВСУ

Журналист Боуз: Украина отказывается забирать тела своих солдат
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Dmytro Smolienko / Keystone Press Agency / Global Look Press

Факт того, что власти Украины отказываются забирать тела своих солдат, находящиеся в России, не играет им на руку. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

Боуз напомнил о том, что Россия хранит десятки тысяч тел украинских солдат, которые отказываются забирать в Киеве.

«Это все, что вам нужно знать о преступной группировке, которая управляет Украиной», — подчеркнул он.

Ранее Чей Боуз выступил с критикой в адрес президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, политик наполнил свой кабинет лучшими друзьями и их близкими, украл миллиарды у собственного народа и продал государство спекулянтам и корпорациям.

