Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:17, 2 ноября 2025Мир

Канцлера Германии призвали постыдиться слов о России

Депутат ЕП Дрезе призвал канцлера Германии Мерца постыдиться слов о России
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Matthias Rietschel / Reuters

Депутат Европейского парламента (ЕП) от партии «Альтернатива для Германии» Зигберт Дрезе призвал канцлера страны Фридриха Мерца постыдиться слов о России. Об этом он заявил на странице в соцсети X.

«Ваша Украина проигрывает войну по вполне объективным причинам. И вы, господин канцлер, тратите на эту насквозь коррумпированную страну деньги налогоплательщиков, наших соотечественников, как будто завтра не наступит», — обратился к Мерцу парламентарий.

Ранее немецкий канцлер написал, что Берлин и страны «Большой семерки» (G7) посылают Москве «важный сигнал» о поддержке Украины.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал Мерца за позицию Германии по конфликту в секторе Газа и поддержку Израиля. Отвечая на вопрос журналиста о том, не боится ли Германия вновь оказаться «не на той стороне истории» из-за поддержки Израиля, Мерц подчеркнул, что ФРГ стоит рядом с еврейским государством с момента его основания, хотя и не одобряет каждое действие его правительства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это уже не побег, а спецоперация». Украинский блогер, спасаясь от мобилизации, покинул страну и снял свой маршрут на видео

    В России учредили новый праздник

    Бразильский футболист заявил о готовности получить российский паспорт

    Канцлера Германии призвали постыдиться слов о России

    Палестина оценила план Трампа по урегулированию конфликта в Газе

    Советник Байдена рассказал о «пощечине Бога» бывшему президенту США

    На Солнце возобновились сильные вспышки

    Два гражданских судна повреждены в результате атаки БПЛА на порт Туапсе

    Молодая россиянка оказалась в реанимации из-за стоматолога

    Врач предупредил о скрывающихся за учащенным мочеиспусканием болезнях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости