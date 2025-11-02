Канцлера Германии призвали постыдиться слов о России

Депутат ЕП Дрезе призвал канцлера Германии Мерца постыдиться слов о России

Депутат Европейского парламента (ЕП) от партии «Альтернатива для Германии» Зигберт Дрезе призвал канцлера страны Фридриха Мерца постыдиться слов о России. Об этом он заявил на странице в соцсети X.

«Ваша Украина проигрывает войну по вполне объективным причинам. И вы, господин канцлер, тратите на эту насквозь коррумпированную страну деньги налогоплательщиков, наших соотечественников, как будто завтра не наступит», — обратился к Мерцу парламентарий.

Ранее немецкий канцлер написал, что Берлин и страны «Большой семерки» (G7) посылают Москве «важный сигнал» о поддержке Украины.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал Мерца за позицию Германии по конфликту в секторе Газа и поддержку Израиля. Отвечая на вопрос журналиста о том, не боится ли Германия вновь оказаться «не на той стороне истории» из-за поддержки Израиля, Мерц подчеркнул, что ФРГ стоит рядом с еврейским государством с момента его основания, хотя и не одобряет каждое действие его правительства.