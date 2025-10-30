Эрдоган отчитал Мерца

Эрдоган резко раскритиковал Мерца за позицию Германии по конфликту в Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал канцлера ФРГ Фридриха Мерца за позицию Германии по конфликту в секторе Газа и поддержку Израиля. Его слова, сказанные в ходе совместной пресс-конференции во время визита Мерца в Турцию, приводит агентство Reuters.

Отвечая на вопрос журналиста о том, не боится ли Германия вновь оказаться «не на той стороне истории» из-за поддержки Израиля, Мерц подчеркнул, что ФРГ стоит рядом с еврейским государством с момента его основания, хотя и не одобряет каждое действие его правительства. Эрдоган в ответ подверг резкой критике позицию канцлера.

«У ХАМАС нет бомб или ядерного оружия, но у Израиля все это есть, и он использует это оружие для ударов по Газе. Разве вы, Германия, не видите этого? Разве вы, Германия, не следите за этим? Помимо ударов по Газе, [Израиль] всегда стремился подавить ее голодом и геноцидом», — сказал турецкий лидер.

