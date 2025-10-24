Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:17, 24 октября 2025Мир

Еще одна страна предложила организовать саммит России и США

Эрдоган: Турция готова принять у себя саммит России и США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Турция предлагает свою площадку для проведения возможного саммита России и США. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РИА Новости.

«Здесь еще раз проявилась важность Турции или Стамбула в видении мира. Мы в любой момент готовы принять у себя такую встречу», — сказал он.

Турецкий лидер выразил сожаление, что встреча президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа в Будапеште не состоялась. Он отметил, что Анкара считает полезным любой диалог для прекращения конфликта на Украине.

Эрдоган добавил, что Турция заслужила доверие России и США , что дает ей преимущество на пути к миру, и Анкара намерена использовать эту ситуацию на благо человечества.

Ранее турецкие источники заявили, что итоги переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле могут стать основой для будущих возможных встреч лидеров двух стран. Уточняется, что на текущий момент Москва и Киев провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Новый премьер Японии заявила о желании подписать мирный договор с Москвой. Что она говорила о России в своем первом выступлении?

    Экс-премьер Украины предрек превращение страны в военное поселение

    Крупнейший индийский импортер нефти из России ускорил закупки на других рынках

    Белоусову показали платформу-робота для доставки дронов

    Появились подробности об ответных ударах российских войск по украинским объектам

    Российские войска выбили ВСУ из населенного пункта в Харьковской области

    В России предложили способ побороть мошенничество с квартирами пенсионеров

    Российские войска заняли населенный пункт в зоне СВО

    Основатель «Агаты Кристи» назвал причины распада группы

    Россиянам напомнили о досрочном получении пенсии в ноябре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости