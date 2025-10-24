Еще одна страна предложила организовать саммит России и США

Эрдоган: Турция готова принять у себя саммит России и США

Турция предлагает свою площадку для проведения возможного саммита России и США. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РИА Новости.

«Здесь еще раз проявилась важность Турции или Стамбула в видении мира. Мы в любой момент готовы принять у себя такую встречу», — сказал он.

Турецкий лидер выразил сожаление, что встреча президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа в Будапеште не состоялась. Он отметил, что Анкара считает полезным любой диалог для прекращения конфликта на Украине.

Эрдоган добавил, что Турция заслужила доверие России и США , что дает ей преимущество на пути к миру, и Анкара намерена использовать эту ситуацию на благо человечества.

Ранее турецкие источники заявили, что итоги переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле могут стать основой для будущих возможных встреч лидеров двух стран. Уточняется, что на текущий момент Москва и Киев провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле.