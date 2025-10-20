В Турции оценили значение переговоров делегация России и Украины в Стамбуле

Итог переговоров в Стамбуле может стать основой для встреч лидеров РФ и Украины

Итоги переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле могут стать основой для будущих возможных встреч лидеров двух стран. Об этом рассказал РИА Новости турецкий дипломатический источник.

Россия и Украина на текущий момент провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле.

«Были наработки делегаций, которые они (делегации — прим. "Ленты.ру") представили лидерам, что помогло лучше понять позиции сторон. Эти наработки, безусловно, станут основой для возможных переговоров на уровне лидеров», — отметил собеседник агентства.

Главная задача сейчас — обеспечить, чтобы переговорный процесс не прерывался, указал источник.

Ранее турецкие власти выразили надежду, что будущая встреча глав России и США в Будапеште приведет к прогрессу в урегулировании конфликта на Украине.

Помимо этого, глава МИД Турции Хакан Фидан заявит главам МИД ЕС на переговорах в Люксембурге о готовности поддержки урегулирования конфликта на Украине. До этого министр говорил о том, что возможность урегулировать российско-украинский конфликт может появиться через несколько месяцев.