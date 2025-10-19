Мир
Турция заявит о готовности поддержки урегулирования на Украине

Фидан заявит главам МИД ЕС о готовности поддержки урегулирования на Украине
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Хакан Фидан

Хакан Фидан. Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявит главам МИД ЕС на переговорах в Люксембурге о готовности поддержки урегулирования конфликта на Украине. Соответствующую информацию приводит ТАСС со ссылкой на источники в турецком МИД.

«Ожидается, что наш министр заявит о готовности Турции оказать всяческую поддержку для скорейшего прекращения войны между Россией и Украиной и достижения справедливого и прочного мира», — рассказали собеседники издания.

Ранее в октябре в Турции указали на главную проблему в вопросе достижения мира на Украине. По словам Фидана, возможность урегулировать российско-украинский конфликт может появиться через несколько месяцев.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Россия не прекращает работу по урегулированию конфликта на Украине. Однако, по его мнению, есть противостояние этому процессу.

